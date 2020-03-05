Очень хотим, чтобы этой осенью состоялись выборы в ОРДЛО, но если не будем готовы - их не будет, - секретарь СНБО Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью UA:Українське радіо заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы очень хотим, чтобы уже в этом году на этих территориях состоялись выборы под эгидой Украины и украинского ЦИК, а украинские пограничники стали на границу с Россией. Мы над этим постоянно работаем", - сказал он.

В то же время Данилов подчеркнул, что "если мы не будем готовы, то никаких выборов там не может быть".

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"Мы не можем проводить выборы на законодательных актах, которые не являются подотчетными украинской Конституции", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее теперь уже глава ОП Андрей Ермак заявил, что вопрос возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов по всей территории Украины, включая оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), может проясниться на следующей встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), запланированной на апрель 2020 года.