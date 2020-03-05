Печерский райсуд разрешил ГБР провести обыски на "Прямом", телеканал считает это давлением и попыткой блокировки СМИ. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление "Прямого".

Такое решение суда телеканал считает незаконным и необоснованным, и таким, что вынесено незаконным составом суда, ведь надлежащим судом для рассмотрения данного ходатайства является Шевченковский районный суд города Киева. ГБР находится за пределами территориальной юрисдикции Печерского районного суда города Киева.

Кроме того, рассмотрение ходатайства ГБР в суде происходило без участия представителей канала, что является грубым нарушением требований уголовного процессуального закона.

Более того, большинство документов, которые хотят получить следователи находятся в государственных реестрах, доступ к которым и так есть у ГБР. В частности речь идет об Уставе телеканала, свидетельства и патенты объектов интеллектуальной собственности, реестр движимого и недвижимого имущества, а также вся поквартальная финансовая отчетность.

"Именно поэтому телеканал такие действия ГБР и Печерского суда рассматривает как способ давления и попытки заблокировать деятельность независимого средства массовой информации, а потому будет обжаловать это решение в судебном порядке", - говорится в сообщении.

"Подчеркиваем, что даже несмотря на то, что такие действия являются незаконными, чтобы не создавать искусственных оснований для проведения обыска, из-за невыполнения Постановления суда, телеканал намерен предоставить следователям временный доступ к вещам и документам, с возможностью их изъятия", - добавили в "Прямом".

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