Маска это не защита, она надевается только на человека, у которого есть симптомы ОРВИ, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время встречи завершивших обсервацию эвакуированных из КНР в Новых Санжарах.

Ляшко напомнил украинцам, что нет необходимости носить маски.

"Маски - это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни, и именно в этом случае ее необходимо носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть", - подчеркнул Ляшко.

Также он призвал всех покупать мыло и мыть руки с мылом, а также обрабатывать руки антисептиком.

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