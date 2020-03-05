У нас есть четкая задача закончить войну, но речь не идет об уступках врагу, - секретарь СНБО Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью UA:Українське радіо заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"К большому сожалению, война с Российской Федерацией продолжается уже более шести лет в нашей стране. Этот вопрос не может сходить с нашей повестки дня и мы занимаемся этим вопросом ежедневно. Есть четкая задача закончить эту войну. Но речь не идет о том, что мы можем потерять наш авторитет и суверенитет, идти на уступки врагу. Сегодня проводится много консультаций по разведению войск. Разведение мы рассматриваем как гуманитарный процесс", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, "Россия понимает, что у них может не хватить денежного кислорода, чтобы удержать то искусственное образование, которое называется Российская Федерация. Поэтому им нужно создавать себе внешнего врага, чтобы не рассыпаться".

Данилов подчеркнул, что Украина не отдает ни метра нашей территории: "Здесь пролита украинская кровь, поэтому мы будем ее защищать и уходить не собираемся".

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По его словам, приоритет власти - стремление "как можно быстрее закончить эту войну", однако как именно это будет сделано, Данилов не говорит.

"То, что касается тактик и стратегий, то мы стремимся как можно быстрее закончить эту войну. Я не буду открывать все тайны, что мы сейчас делаем и над чем работаем, но я могу сказать, что наше войско готово к любому сопротивлению наших врагов. Мы подтвердили пять стратегий по деоккупации Донецкой и Луганской области. Утверждена также президентская стратегия, которая устанавливает, что на первом месте стоит человек, его безопасность и возможности в нашей стране", - сказал секретарь СНБО.