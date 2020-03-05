Застопорилась реформа Генпрокуратуры и не выдвигались подозрения, - "слуга народа" Корниенко о претензиях к Рябошапке

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, комментируя претензии к Рябошапки, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ну, реформа. Надо проаудиировать, что там происходит. Она немножко застопорилась, там есть много нюансов. Также сама разработка этой реформы может где-то была не очень удачной. Хотя, мы за это голосовали, но с себя ответственности не снимаем... Это также те претензии, которые высказывали Офису генерального прокурора со стороны других силовых структур вчера о том, что не выдвигаются подозрения - там сотнями, десятками", - сказал Корниенко.

Он отметил, что также Офис генерального прокурора вел слабую коммуникацию.

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На вопрос о том, как застопорилась реформа, Корниенко ответил: "Она долго идет, идут переаттестации. Мы рассчитывали, что они закончатся хотя бы до нового года. А в марте еще конца и края не видно. Много прокуроров отсуживают переаттестацию. То есть она так немножко застопорилась".

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.