С событиями в Новых Санжарах разберутся правоохранители. Это было искусственное блокирование, - Зеленский

"Хочу поблагодарить отдельно Нацгвардию, МВД, министра внутренних дел, главу Полтавской обладминистрации. Эта ситуация была ему проверкой, и в этой области у нас точно крепкий парень. Также хочу поблагодарить Минздрав", - сказал он в четверг во время общения с украинскими и иностранными гражданами, которые находились на обсервации в медцентре "Новые Санжары", передает Цензор.НЕТ.

Зеленский также поблагодарил местное население Новых Санжар. "Вы знаете, что было искусственное блокирование. Там уже разберутся правоохранительные органы с этим вопросом. Но я уверен, что здесь большинство, почти все местные жители понимают, что к ним приехали их украинцы", - указал он.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.