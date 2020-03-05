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05.03.20 13:19

Депутатская группа "Доверие" заявила, что будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке

Депутатская группа "Доверие" будет поддерживать постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, заявил народный депутат и член группы Сергей Шахов.

Депутатская группа "Доверие" заявила, что будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке

"Депутатская группа "Доверие" будет полностью голосовать за отставку генпрокурора, потому что сегодня бардак в стране. Это касается не только Луганской области, а и всех регионов нашей страны", - заявил Шахов в четверг "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он называет причиной такого решения отсутствие приговоров по резонансным делам и незаконное преследование общественных и политических деятелей.

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"Особенно громких "посадок", как декларировалось, не было. Более того, сегодня преследуются политические и общественные деятели, волонтеры, все уголовные производства не расследуются. Депутаты Вельможный, Сухов и я собственноручно передали генпрокурору 79 производств уже практически зарегистрированных, оставалось только чуть-чуть прибавить усилий и расследовать. Генпрокурор все отложил и начал заниматься политикой", - добавил нардеп.

По его словам, все члены группы "Доверие" (17 депутатов) ранее подписали постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

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