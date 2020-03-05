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05.03.20 13:50

Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что люди, которым сделали прививку от кори, практически не болеют коронавирусом.

Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью "Украинскому радио".

"С коронавирусом мы также понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, которое болеет коронавирусом, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него.

Подавляющее большинство - это люди пожилого возраста - 80-85+. Люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют", - сказал он.

Данилов также добавил, что обычным гриппом болеет гораздо больше людей: "Более того, от обычного гриппа и погибает больше людей, чем от коронавируса, ежегодно это около 650 000".

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Ранее Данилов заявлял, что лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок.

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