Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью "Украинскому радио".

"С коронавирусом мы также понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, которое болеет коронавирусом, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него.

Подавляющее большинство - это люди пожилого возраста - 80-85+. Люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют", - сказал он.

Данилов также добавил, что обычным гриппом болеет гораздо больше людей: "Более того, от обычного гриппа и погибает больше людей, чем от коронавируса, ежегодно это около 650 000".

Читайте также: Борьба с коронавирусом - это точно не функция армии, но то, что должны делать военные, они делают, - Хомчак

Ранее Данилов заявлял, что лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок.