Госдума РФ поддержала признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение российского гражданства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что принятый закон предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка.

В настоящий момент определением уровня владения русским языком, включая белорусских и украинских граждан, занимается специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство России одобрило отмену собеседования для уроженцев Украины и Беларуси для признания их носителями русского языка при получении гражданства РФ.

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