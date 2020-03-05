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05.03.20 13:58

В Украине проверяют 10 человек на возможное заражение коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в лаборатории Министерства здравоохранения исследуется еще 10 биологических образцов на возможное заражение коронавирусном.

коронавирус

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в рамках встречи президента Владимира Зеленского с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, которые находились в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах, передает Цензор.НЕТ.

По словам Ляшко, у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов состояние стабильное.

"Со всеми контактными работают местные эпидемиологи, они также находятся под медико-санитарным наблюдением", - отметил он.

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"Дополнительно у нас исследуется в лаборатории еще около 10 образцов, у которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. Мы не будем говорить о диагнозе, пока у нас не будет четкого подтверждения из лаборатории, которая у нас сертифицирована и работает на сертифицированных тестах", - подчеркнул Ляшко.

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