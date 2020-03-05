Нас очень смущает, что вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была", - Данилов о расследовании трагедии Boeing 737 МАУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью UA:Українське радіо заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Сплетни, что руководство страны Иран болеет, умерло и т.д. не соответствуют действительности. То, что касается нашего сотрудничества с иранской стороной, то уже 9 января мы сделали заявление, что был сбит наш самолет. С первого дня мы начали сотрудничать с ними, чтобы исследовать, что произошло. Нам не нравится то, что вторая ракета, отправленная в наш самолет, была отправлена ​​не на 3-й секунде как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает, поэтому исследование для нас является фундаментальной частью этого расследования", - сказао он.

Данилов отметил, что сейчас расследование трагедии проходит в Тегеране. Он добавил, что посещал Тегеран и договорился, что в ближайшее время к иранским следователям присоединятся украинские коллеги. Осталось решить, как технически это будет происходить.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.