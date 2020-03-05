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05.03.20 15:26

Для посадок нужна реформа СБУ, ГБР и судебной системы, а не увольнение руководства НАБУ и ОГП, - "Голос"

В партии "Голос" считают, что увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро и Офиса генпрокурора не приведет к посадкам коррупционеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политсилы в фейсбуке.

"Власть очень хочет сажать (коррупционеров. - Ред.) весной. Но для этого не надо отправлять в отставку генпрокурора и директора НАБУ или ставить управляемых "смотрящих" в правоохранительных органах. Для этого достаточно будет сделать то, на чем мы настаиваем в парламенте уже полгода: реформа СБУ, реформа ГБР и судебная реформа", - говорится в посте.

Для посадок нужна реформа СБУ, ГБР и судебной системы, а не увольнение руководства НАБУ и ОГП, - Голос 01

Ранее "Голос" заявил, что не будет голосовать за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки на сегодняшнем внеочередном засединии Рады.

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Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Ионушаса на должность генпрокурора.

Сам Ионушас сообщил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Для посадок нужна реформа СБУ, ГБР и судебной системы, а не увольнение руководства НАБУ и ОГП, - Голос 02

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