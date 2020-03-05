В ЕС ожидают от нового Кабмина решимости в проведении комплексных реформ, - представитель Еврокомиссии Стано

"В ЕС отметили, что за прошедшие шесть месяцев при предыдущем правительстве, возглавляемом премьер-министром Алексеем Гончаруком, был достигнут "значительный прогресс в реализации широкой и амбициозной программы реформ, которая включает в себя реализацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", - говорится в комментарии официального представителя Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля Питера Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот прогресс также включал эффективное сотрудничество с ЕС и другими международными партнерами, включая МВФ. Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить эти реформы, в том числе, в отношении борьбы с коррупцией и корыстными интересами, а также в важных секторах, включая финансовый сектор", - обозначил ожидания ЕС Стано.

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При этом он подчеркнул, что верховенство права остается "краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций". "Комплексные и необратимые реформы требуют времени, преемственности и независимости от политического и делового давления. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с новым правительством с целью поддержки этих реформ и всех тех, кто полон решимости продвигать процесс реформ в Украине на благо своих граждан", - добавил представитель ЕС.

Он также отметил, что ЕС также наблюдал значительный прогресс в реформировании Генеральной прокуратуры и продолжающийся послужной список расследований Национального антикоррупционного бюро Украины, в том числе, в отношении "столь необходимого судебного преследования авторов мошенничества на сумму $5 млрд в ПриватБанке".

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"Мы приняли к сведению сообщения о возможной дальнейшей замене высших должностных лиц в Генеральной прокуратуре или Национальном бюро по борьбе с коррупцией. Независимость и свобода антикоррупционных и правоохранительных органов от ненадлежащего политического вмешательства остаются решающими. Любые институциональные изменения должны это полностью уважать", - заключил Стано.