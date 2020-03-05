В России выросло количество зараженных коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"5 марта подтвержден завезенный из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", - сообщили в штабе.

Чиновники отметили, что у итальянца болезнь протекает в легкой форме, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Лечение он получает в соответствии с симптомами. Эпидемиологическое расследование установило, что мужчина прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта он обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Его отправили в инфекционный бокс. В каком городе он находится, не уточняется.

Это седьмой случай заражения коронавирусом в России. В конце января его обнаружили у граждан из Китая в Тюмени и Чите. Оба уже выздоровели и выписаны. В Казани изолированно три человека, инфицированных круизном лайнере Diamond Princess. Шестой случай зафиксирован в Москве 2 марта - больной посетил Италию в феврале - это сотрудник РФС Давид Беров.





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