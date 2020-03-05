Нет результата - не должен занимать место, - Зеленский об увольнении Рябошапки. ВИДЕО (обновлено)

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса на Полтавщине, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Я честно считаю, это мое личное мнение… Тут, кстати, и послы "Большой семерки"… Хорошо, что вы спросили, думаю, меня будут спрашивать: "Ай-ай-ай. Нельзя трогать Генпрокурора". Хотя, вы знаете, мы с ним прошли длинный путь избирательной кампании. Но, мое личное мнение, пусть там голосуют депутаты, как они хотят. Мое личное мнение очень простое: нет результата – не должен занимать место", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для посадок нужна реформа СБУ, ГБР и судебной системы, а не увольнение руководства НАБУ и ОГП, - "Голос"

"Я, президент, ставлю себе такое же (требование. – Ред.). Какими бы мы не были красивыми, и с какими бы красивыми намерениями, глазами, шагами, с открытым сердцем. Если нет у тебя результата – до свиданья. Более того, мне кажется, что справедливо, когда ты сам об этом говоришь", - добавил президент.

"Я действительно считаю, что в ГБР Венедиктова только пришла. Я действительно считаю, что к ней пока что нет вопросов, потому что человек только что пришел. Нужно какое-то время. Я действительно считаю, что СБУ, Генпрокуратура и НАБУ не работают на 100%. Я действительно считаю, что больше времени было у НАБУ нежели у всех этих органов. НАБУ больше всех проработало - 5 лет. Я считаю, что это не результат для такого органа, потому что именно они занимаются чиновниками", - отметил Зеленский.

"Когда вы ставите вопрос о топ-чиновниках. Прошел аудит предшественников, или не предшественников, мы в принципе о людях, которые работали, грабили и где ответ? Поэтому это действительно вопрос к НАБУ", - акцентировал президент.

"Я действительно считаю, что Руслан (Рябошапка. – Ред.) хороший специалист, что касается Генпрокуратуры. Я считаю, что он не показал результат. Я действительно так считаю. Тут нет никаких приоритетов, то товарищ, то не товарищ. Я действительно считаю, что в Службе безопасности Украины ситуация лучше, чем в Генпрокуратуре. Это мое впечатление. Хотя, например, я сегодня знал информацию о Новых Санжарах, что именно местная Служба безопасности Украины отреагировала очень поздно, что готовились акции и мы, как государство, не получили эту информацию. И уже сделали люди блокпосты. И уже палили шины. После этого приехала Нацгвардия. Именно Служба безопасности занимается безопасностью и должны были сообщить. Значит человека, который занимает место в областной Службе безопасности Украины, должны заменить", - пояснил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство Шеремета: активисты в преддверии возможной отставки Рябошапки просили его о смене меры пресечения для Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Когда мы говорим о Генпрокуроре, я вам объясняю, не может Генпрокурор говорить: "Я не при чем. Это прокурор тут в Полтаве с чем-то не справился". Нет, или его увольняй, или сам иди с должности. По другому не работает. Кто-то должен нести ответственность. У меня такое же отношение было и к правительству. Все люди, которые были в правительстве, никто не взял взятку. Вы помните такое правительство? Нет. Но это не причина. Я ничего не беру – я ничего не сделал. Может быть и так. Это тоже не подходит. Надо находить баланс. Не берешь и что-то делай. Нет никаких людей, приоритетов, друзей, кого-то я не знаю кого. Нет результата, надо менять людей. Вот и все", - резюмировал президент.