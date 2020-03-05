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05.03.20 16:45

14 марта в День добровольца ветераны пойдут к российскому посольству

14 марта в 18:00 в Киеве ветераны российско-украинской войны проведут марш ко Дню добровольца. Участники шествия пройдут по улицам Киева, финальной точкой будет посольство Российской Федерации.

14 марта в День добровольца ветераны пойдут к российскому посольству

Ветераны призывают присоединяться к событию всех неравнодушных украинцев, чтобы дать понять власти, что капитуляция не пройдет.

"Мы не сомневаясь стали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших собратьев. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украину к капитуляции", - сообщается в анонсе события.

Марш начнется в 18:00 от стадиона ЦСКА.

Напомним, что в День Независимости, 24 августа 2019 года, ветераны российско-украинской войны провели в Киеве Марш Защитников Украины, в котором приняло участие 50 000 человек.

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