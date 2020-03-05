Чиновник ГСЧС задержан на Житомирщине на взятке 500 долл., - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновник ГСЧС требовал и получил 500 долларов от субъекта хозяйствования за несоставление админпротокола за нарушение правил пожарной безопасности.
5 марта злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании в отношении должностного лица меры пресечения и отстранение его от должности.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.