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05.03.20 17:04

Зеленский хочет истребить оппозицию, поэтому пытается избавиться от Порошенко путем уголовных преследований, - нардеп от "ЕС" Сюмар

Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар заявила, что Президент Владимир Зеленский боится пятого Президента Украины Петра Порошенко, поэтому пытается уничтожить его через политически мотивированные уголовные расследования.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Наверное, это страх политической конкуренции, в первую очередь. И желание зачистить как информационное, так и политическое поле от тех политиков, которые могут быть эффективными, которые могут двигать Украину в сторону интеграции с Европейским Союзом, и которые имеют соответствующие политические команды, которые могут изменить ситуацию в стране", - отметила Сюмар.

"Хочется истребить все оппозиционное поле, и в первую очередь лидера оппозиции, которым очевидно сегодня является Петр Порошенко. Именно поэтому его пытаются зачистить путем политически мотивированных преследований", - подчеркнула она.

По словам Сюмар, заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о причинах недовольства работой Генерального прокурора Рябошапки только подтверждают этот тезис.

"Думаю, что это признание Арахамии является абсолютно красноречивым - когда с одной стороны все говорят "мы не вмешиваемся в деятельность независимых правоохранительных органов, но увольняем Генерального прокурора, потому что он отказывается подписывать абсолютно абсурдные подозрения", - добавила она.

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Сюмар подчеркнула, что Порошенко выполнял свои конституционные полномочия, а теперь ему пытаются вручить подозрение о том, что он захватывал государственную власть в Украине.

"Это просто смешно звучит. Иначе, чем со смехом и иронией об этом говорить нельзя. Как законно избранный президент может захватывать власть? При таком подходе Владимир Зеленский ее захватил уже миллион раз, на самом деле, и об этом признался даже публично", - добавила нардеп.

"Президент вчера призвал здесь, на трибуне, иметь память. Но мне кажется, что у них самих с исторической памятью совсем и совсем плохо. Забыли и пример Кучмы, и пример Януковича - и все наступают на их грабли", - отметила Сюмар.

Как сообщалось, ГБР 21 мая 2019 года по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки.

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