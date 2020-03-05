Зеленский хочет истребить оппозицию, поэтому пытается избавиться от Порошенко путем уголовных преследований, - нардеп от "ЕС" Сюмар

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Наверное, это страх политической конкуренции, в первую очередь. И желание зачистить как информационное, так и политическое поле от тех политиков, которые могут быть эффективными, которые могут двигать Украину в сторону интеграции с Европейским Союзом, и которые имеют соответствующие политические команды, которые могут изменить ситуацию в стране", - отметила Сюмар.

"Хочется истребить все оппозиционное поле, и в первую очередь лидера оппозиции, которым очевидно сегодня является Петр Порошенко. Именно поэтому его пытаются зачистить путем политически мотивированных преследований", - подчеркнула она.

По словам Сюмар, заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о причинах недовольства работой Генерального прокурора Рябошапки только подтверждают этот тезис.

"Думаю, что это признание Арахамии является абсолютно красноречивым - когда с одной стороны все говорят "мы не вмешиваемся в деятельность независимых правоохранительных органов, но увольняем Генерального прокурора, потому что он отказывается подписывать абсолютно абсурдные подозрения", - добавила она.

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Сюмар подчеркнула, что Порошенко выполнял свои конституционные полномочия, а теперь ему пытаются вручить подозрение о том, что он захватывал государственную власть в Украине.

"Это просто смешно звучит. Иначе, чем со смехом и иронией об этом говорить нельзя. Как законно избранный президент может захватывать власть? При таком подходе Владимир Зеленский ее захватил уже миллион раз, на самом деле, и об этом признался даже публично", - добавила нардеп.

"Президент вчера призвал здесь, на трибуне, иметь память. Но мне кажется, что у них самих с исторической памятью совсем и совсем плохо. Забыли и пример Кучмы, и пример Януковича - и все наступают на их грабли", - отметила Сюмар.

Как сообщалось, ГБР 21 мая 2019 года по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки.

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