Запуск 4G в киевском метрополитене обошелся операторам в 150 млн грн

Об этом сказал директор по регуляторному обеспечению компании Киевстар Александр Когут во время демонстрации запуска 4G на станции метро Академгородок 5 марта в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"150 млн грн - стоимость проекта для всех операторов по 4G в метро, ​​если считать наш общий проект", - заявил он.

Когут добавил, что постепенно 4G подключат на всех станциях метро до конца 2020 года, если Киевский городской совет примет решение о плате за доступ телекоммуникационных операторов к инфраструктуре города.

5 марта три мобильные оператора Киевстар, Vodafone и lifecell начали предоставлять услуги 4G-связи на станции киевского метрополитена "Академгородок".

22 июля 2019 стало известно, что операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei поставщиком для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене.

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