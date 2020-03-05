Главарь "Свердловского казачьего полка ЛНР" заочно приговорен к 10 годам заключения, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Бердянска в апреля 2014 года присоединился к боевикам "ЛНР". Находясь в составе одного из бандформирований он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Впоследствии злоумышленник перешел в "Свердловский казачий полк ЛНР", где продолжил противоправную деятельность и вскоре стал главарем этой группировки.
Бердянский районный суд Запорожской области заочно признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористические организации) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник находится в розыске. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.