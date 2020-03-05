В течение двух недель ГАСИ ликвидируют, это один из наиболее коррумпированных органов, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Полтавской области.

"Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидация ГАСИ. Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют. Вы же знаете, что ГАСИ - это один из наиболее коррумпированных органов. Я думаю, что в течение двух недель вопрос будет закрыт", - сказал он.

Президент отметил, что в правительстве Алексея Гончарука вопросом реформирования инспекции занимался нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль, а также пообещал, что в ближайшее время состоится презентация концепции будущей ГАСИ.

Напомним, ранее экс-премьер Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо схем.

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