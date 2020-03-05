Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.03.20 17:35

Зеленский призвал украинцев меньше путешествовать за границу из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Новые Санжары призвал украинцев меньше путешествовать за границу из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2,

Зеленский призвал украинцев меньше путешествовать за границу из-за коронавируса

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"По сравнению со многими странами Европы у нас наименьшее количество этих случаев [заражения людей коронавирусом], и мы это контролируем", – сказал Зеленский.

По словам президента, в Украине есть много мест, где "можно нормально отдохнуть, пока эта история не завершится".

Глава государства также заверил, что люди, которые госпитализированы в Черновцах с подозрением на коронавирус, обеспечены необходимыми условиями.

Также смотрите: Я уверен, что Скалецкую не потеряем, - Зеленский встретился с находившимися на обсервации в Новых Санжарах. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100