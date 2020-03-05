Зеленский призвал украинцев меньше путешествовать за границу из-за коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.



"По сравнению со многими странами Европы у нас наименьшее количество этих случаев [заражения людей коронавирусом], и мы это контролируем", – сказал Зеленский.



По словам президента, в Украине есть много мест, где "можно нормально отдохнуть, пока эта история не завершится".



Глава государства также заверил, что люди, которые госпитализированы в Черновцах с подозрением на коронавирус, обеспечены необходимыми условиями.

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