Увольнение Рябошапки поддерживают все центры влияния вокруг Зеленского, - Бутусов

Об этом написал в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Генпрокурор Руслан Рябошапка будет уволен. Мне казалось, что это произойдет через один-два месяца, но, видимо, решили не ждать. Рябошапка был другом и доверенным лицом бывшего главы ОП Андрея Богдана, и Богдан был для Рябошапки "политической крышей" и точкой опоры.

Президент Зеленский, кстати, еще в сентябре 2019-го лично предлагал Рябошапке назначить своего юриста Сергея Ионушаса первым заместителем генпрокурора, но Рябошапка при поддержке Богдана в результате так и не назначил конкурента. Были весьма забавные ситуации и по конкретным делам - так, именно Рябошапка сделал себя процессуальным руководителем по делу Национальной академии аграрных наук, которое было открыто под настойчивым вниманием Богдана против руководства НАА без каких-то серьезных процессуальных оснований. Дела по мэрии Днепра - это тоже были "личняки". Теперь бумеранг вернулся.

Новый руководитель Офисе президента Андрей Ермак зачистку людей Богдана во власти одобряет и способствует, и увольнение Рябошапки поддерживают и все другие центры влияния вокруг Зеленского, и большинство депутатов "Слуг народа", и Коломойский, и у каждого свои резоны.

Президент Владимир Зеленский звонил и ставил задачи генеральному прокурору Руслану Рябошапке, конечно, не так часто как мог бы - каких-то 2-3 раза в день. Ну и примерно раз в неделю по понедельникам вызывал Рябошапку для заслушивания резонансных дел и давал поручения по кому генпрокурор должен работать. Поэтому слышать "Рябошапка - это не ко мне вопрос" от президента довольно странно для всех, кто понимает как работает власть.

Новым генпрокурором будет избран тот самый Сергей Ионушас, юрист "95-го квартала", который специализировался исключительно на авторском и патентном праве, и также не имеет понятия в уголовном праве. Будет ли он адекватным генпрокурором? Не имея никакого управленческого опыта, не имея понимания политики, организации уголовного процесса, Ионушас будет долгое время на должности учиться, а не принимать решения. Если Иоунашас назначит себе дееспособных заместителей - то могут быть позитивные изменения. Но вряд ли ему позволят быть самостоятельным руководителем, опыта самостоятельного лидерства у него в жизни не было, это будет снова история зависимости от кого-то. ГПУ как была так и будет находиться во власти политических эмоций, в ручном режиме управления из Офиса, поменялись только диспетчеры, надежд на профессиональные изменения очень немного", - написал журналист.

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Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Ионушаса на должность генпрокурора.

Сам Ионушас сообщил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.