Бородянский: Я отказался возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением ведомства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-министр написал в Фейсбуке.

"Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере: спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства", - написал Бородянский на своей странице в социальной сети Facebook.

Он поблагодарил команду Минкульты и коллег по правительству.

"Семь месяцев назад, перед тем, как принять предложение присоединиться к работе в правительстве, я задал себе вопрос: зачем мне быть министром. Тогда мой ответ самому себе был такой: есть окно возможностей построить систему, которая позволит создать среду для развития культурного капитала украинцев, который является основой развития любого общества и государства", - добавил Бородянский.

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