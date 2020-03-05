Кабмин провел первое заседание в новом составе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Рад приветствовать всех министров. Нам предстоит много работы, мы должны быстро войти в темп. Хочу отметить, что правительство, министерства сделают максимально необходимое для того, чтобы результат был положительным и ощущался людьми. Поэтому сегодня мы должны проголосовать, в первую очередь, необходимые для запуска нового правительства кадровые решения.

Перед нами серьезные вызовы - экономические, социальные, политические. Мы осознаем, что решение задач будет нелегким. Поэтому на следующее, очередное заседание Кабмина, мы уже сегодня готовим те решения, которые отражают озвучены мной вчера в парламенте тезисы - от реформ до готовности страны к возможной вспышке коронавируса", - заявил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приоритеты у нового Кабмина будут те же, что и у предыдущего, - Шмыгаль

Учитывая также ситуацию с выявленным прецедентом распространения коронавируса в стране и ситуацию в целом в мире, на первом заседании Кабмина было принято решение об усилении оперативного штаба по предупреждению попадания и распространения на территории Украины ОРЗ, вызванного коронавирусом 2019-nCoV.