В зоне ООС один раненый, двое воинов получили боевые поражения, с начала суток - 9 обстрелов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Сегодня, 5 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще 2 военнослужащих Объединенных сил получили боевое поражения", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел возле Авдеевки. Противник выпустил 7 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано восемь обстрелов наших позиций:

- два раза рядом с Зайцевым - из 82-мм минометов - 13 мин, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 10 мин;

- трижды в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 4 снаряда, из миномета калибра 120 мм - 4 мины и 2 мины из 82-мм миномета;

- вблизи Новозвановки - из противотанкового ракетного комплекса;

- рядом с Луганским - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела, а также противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - добавили штабе.



