Призываем Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, - заявление ЕС

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, объявленном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 5 марта, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"ЕС вновь призывает стороны быстро и в полной мере выполнить Минские договоренности и полностью соблюдать свои обязательства. Мы отдаем должное украинскому руководству за совершенный им конструктивный подход и политическую волю к переговорам о прекращении конфликта и призываем Россию действовать так же. Мы призываем Россию полностью взять на себя ответственность и использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы полностью выполнить минские обязательства ", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ снова не пустили патруль ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК

В Евросоюзе также выразили сожаление по поводу того, что сторонам пока не удалось договориться о новых участка разведения в соответствии с "нормандских обязательств".

Кроме того, ЕС обеспокоен сообщениями СММ о нарушении режима прекращения огня в середине и в непосредственной близости от существующих участков разведения, а также о продолжающемся незаконном присутствии там членов поддерживаемых Россией вооруженных формирований, которые носят нарукавные повязки с надписью "СЦКК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ожидаем, что РФ немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, - Евросоюз об эскалации на Донбассе

"В этом контексте мы в очередной раз призываем Россию вернуться в Общий центр контроля и координации. Мы сожалеем, что Россия не приняла участие в недавней встрече военных экспертов "нормандской четверки" для обсуждения этого вопроса", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что Россия должна прекратить подпитывать конфликт на Востоке Украины.

"Мы в очередной раз призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. И мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и персонала в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций Европейского Союза против России связана с полным выполнением Минских договоренностей", - говорится в заявлении ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия стянула на границу с Украиной около 90 тысяч военных, 1100 танков, сотни самолетов, - ГУР Минобороны