Призываем Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, - заявление ЕС

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, объявленном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 5 марта, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"ЕС вновь призывает стороны быстро и в полной мере выполнить Минские договоренности и полностью соблюдать свои обязательства. Мы отдаем должное украинскому руководству за совершенный им конструктивный подход и политическую волю к переговорам о прекращении конфликта и призываем Россию действовать так же. Мы призываем Россию полностью взять на себя ответственность и использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы полностью выполнить минские обязательства ", - говорится в заявлении.
В Евросоюзе также выразили сожаление по поводу того, что сторонам пока не удалось договориться о новых участка разведения в соответствии с "нормандских обязательств".
Кроме того, ЕС обеспокоен сообщениями СММ о нарушении режима прекращения огня в середине и в непосредственной близости от существующих участков разведения, а также о продолжающемся незаконном присутствии там членов поддерживаемых Россией вооруженных формирований, которые носят нарукавные повязки с надписью "СЦКК".
"В этом контексте мы в очередной раз призываем Россию вернуться в Общий центр контроля и координации. Мы сожалеем, что Россия не приняла участие в недавней встрече военных экспертов "нормандской четверки" для обсуждения этого вопроса", - отмечается в заявлении.
Отмечается, что Россия должна прекратить подпитывать конфликт на Востоке Украины.
"Мы в очередной раз призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. И мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и персонала в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций Европейского Союза против России связана с полным выполнением Минских договоренностей", - говорится в заявлении ЕС.