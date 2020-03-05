Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит кандидатуру Гришиной на пост министра образования, - Дубинский

Как передает кореспондент Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах ВР заявил нардеп Александр Дубинский.

"На должность министра образования предлагают Юлию Гришину, она депутат от "Слуги народа", профессиональный учёный. Думаю, что это неплохая кандидатура, сейчас будем обсуждать ее со Шмыгалем на фракции", - заявил Дубинский.

Отвечая на вопрос о том, сколько подписей за кандидатуру Гришиной уже собрали народные депутаты, нардеп сказал, что не знает точное количество, но добавил, что их достаточно много.

"Не знаю, я думаю, что листа три подписей уже есть. Их много", - сказал Дубинский.

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