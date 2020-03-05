Я не стал ничьим слугой, я был и являюсь независимым, - Рябошапка

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ,

В своем выступлении перед депутатами Рябошапка заявил: "Постановление, внесенное инициаторами построена на откровенной лжи и манипуляциях и меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшей оценкой и ответом этому постановлению есть письмо отца Катерины Гандзюк, у которого наконец-то появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны. Я не стал ничьим слугой. Я был и является независимым, а независимого генпрокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. И я иду. Но я иду для того, чтобы вернуться", - сказал Рябошапка.

После выступления он покинул зал, несмотря на то, что должен был остаться для ответа на вопросы.

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