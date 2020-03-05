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05.03.20 19:49

Рада уволила Рябошапку

На своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за 3154 постановление о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

рябошапка

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовало 263 народных депутатов. 

 

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