Секретарь СНБО Данилов провел встречу с несколькими новыми министрами

В совещании приняли участие вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны, генерал-лейтенант Андрей Таран, министр по делам ветеранов, генерал-лейтенант Сергей Бессараб, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Секретарь СНБО Украины поздравил вновь назначенных руководителей оборонного и гуманитарного блоков. А. Данилов отметил первоочередности выполнения поставленных Президентом Украины Владимиром Зеленским задач по усилению координации и взаимодействия в решении первоочередных задач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди ключевых задач Данилов выделил вопрос реинтеграции временно оккупированных территорий, наработки действенного закона о территориальной обороне, обеспечения военных на передовой современными видами вооружения и техники, выполнения ГОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть четкая задача закончить войну, но речь не идет об уступках врагу, - секретарь СНБО Данилов