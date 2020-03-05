Зеленский вызвал министра инфраструктуры Криклия на Полтавщину после жалобы директора "Крюковского вагоностроительного завода"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Я приехал сюда, чтобы услышать от вас реальные проблемы. Кроме самих проблем, я уверен, есть варианты их решения. Мы готовы поддержать эти решения или предложить свои варианты", - сказал Зеленский на встрече с представителями местного бизнеса.
Руководитель ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько рассказал Президенту о проблеме срыва контракта на поставку для "Укрзализныци" пассажирских вагонов и дизель-поездов. По словам Приходько, "Укрзализныця" обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, и Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение государственной компании.
Президент ответил, что готов уже завтра посетить предприятие вместе с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.
"Завтра мы приезжаем к вам, я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса", - подчеркнул Зеленский.