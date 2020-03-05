Эксперт рассказал о том как Россия отвлекает внимание от ситуации со сбитым Боингом МН-17

На круглом столе, который прошел 5 марта в Укринформе, эксперты, политологи, политики обсудили развитие дела по расследованию и привлечению к ответственности руководства РФ и непосредственных исполнителей военного преступления – сбития в июле 2014 года российскими оккупантами самолета малайзийских авиалиний рейса МН-17.

При этом особое внимание было уделено запущенной Кремлем массированной информационной кампании направленной на отрицание обвинений в сторону РФ и на формирование образа Украины как виновницы гибели 298 человек из нескольких стран.

Посмотреть все видео с мероприятия:

"Официальная позиция Нидерландов соответствует позиции международной следственной группы JIT, а отказ Кремля от ареста и экстрадиции зенитчика так называемой "ДНР" Цемаха, также как и четкие заявления нидерландской прокуратуры о невозможности РФ судить самостоятельно обвиненных в преступлении, сбитии самолета рейса МН-17 привели к определенным осложнениям в двусторонних отношениях этих стран. Но именно в силу своей важности для следствия и суда Нидерланды остаются целью российских провокаций и информационных операций, к которым добавилось и давление на "несговорчивых" по мнению Москвы политиков", - отметил эксперт Дмитрий Левусь.

Он отметил, что в Нидерландах существует значительное количество политических и общественных деятелей, журналистов, которые за плату сотрудничают с Москвой. Например, "Комитет "Глобальные права мирных людей" препятствовал заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2016 году, формируя мнение нидерландцев перед референдумом о соглашении. Также эти люди и сети организаций, подключены к отбеливанию РФ и формированию образа Украины как виновницы трагедии. Понимая, что этих усилий недостаточно, чтобы повлиять на следствие и суд, Кремль усилил давление на нидерландских политиков, которые критикуют политику Путина. В результате состоялось внесение члена комитета по иностранным делам Парламента Нидерландов Сьюрдсмы в санкционный список Кремля и, в ответ, отказ от делегации комитета от посещения Москвы с визитом 24-27 февраля.



Исполнительный директор Благотворительного фонда "Акцент" Олег Лисный сказал, что помимо Нидерландов целью Кремля в деле МН-17 является Малайзия. При этом Москве удалось добиться коррекции позиции Малайзии. В 2015 году Малайзия выступала в Совете безопасности ООН инициатором по созданию Международного трибунала для рассмотрения дела МН-17, которую РФ, воспользовавшись правом вето заблокировало. Теперь же в начале февраля, на совместном брифинге с Прокуратурой Нидерландов экс-премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамат, хотя и не говорит о невиновности Москвы, подыгрывает одной из запущенных из Кремля версий о том, что сбитие самолета стало последствием того, что сложный комплекс "Бук" попал в руки непрофессионалов "повстанцев" и Москва не причастна к этому. Круглый стол "Дело МН-17. Отягчающие Кремля – 2", на котором прозвучали эти и другие оценки от украинских и зарубежных экспертов и политиков относительно ситуации с МН-17 и попыток Москвы избежать ответственности накануне начала судебного разбирательства в Голландии 9 марта, был организован Благотворительным фондом "Акцент" и общественной организацией "Бурштиновий шлях".