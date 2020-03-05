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05.03.20 20:59

Кандидатуру Ионушаса на пост генпрокурора поддержало большинство депутатов фракции "Слуга народа", - Качура

Большинство народных депутатов на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру нардепа от "СН" Сергея Ионушаса на должность генерального прокурора.

Кандидатуру Ионушаса на пост генпрокурора поддержало большинство депутатов фракции "Слуга народа", - Качура

 Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На заседании фракции, которая проходила недавно, один из народных депутатов предложил Сергея Ионушаса - юриста, адвоката, выпускника профильного факультета прокуратуры Харьковского университета Ярослава Мудрого. И большинство депутатов его поддержали - там было больше 234 народных депутатов. Поэтому я думаю, что он вероятный кандидат. Но не надо называть окончательным, так как решение будет принимать президент", - сказал Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязанности генерального прокурора будет выполнять заместитель Рябошапки, пока не изберут нового, - Качура

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 5 марта народные депутаты выразили недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. 

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