Геращенко предлагает ограничить часть гражданских свобод ради борьбы с коронавирусом по образцу Польши

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от вируса "COVID-19" составляет 3,4%. Это означает, что в случае заболевания 1 миллиона человек, может погибнуть 34 тысячи", — подсчитал Геращенко.

Советник главы МВД считает, что Украина подошла к угрозе эпидемии неподготовленной.

"Так, система обязательного санитарно-эпидемического контроля была почти полностью демонтирована. Профессия эпидемиолога или санитарного врача стала не востребованной. Государство десятилетиями не выделяло целевое финансирование на мероприятия по подготовке к возможным эпидемиям", — утверждает он.

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Геращенко предлагает принять закон о подходах к борьбе с коронавирусом, как это сделала Польша, и приводит машинный перевод 10 главных тезисов этого закона.

Предусмотрена принудительная доставка и госпитализация лиц больных или которые потенциально могут быть больными. Санэпидемслужба имеет право:

- получения доступа в любые здания, сооружения и помещения для выполнения своих функций

- ограничения функционирования или закрытия деятельности любых учреждений на период эпидемии.

Для фармацевтических компаний может быть введен запрет на реализацию лекарств за пределы государства, а также необоснованного повышения цен в связи с ажиотажем. В целях противодействия COVID-19 Совет министров может путем регулирования перераспределять запланированные бюджетные расходы между частями и отделами государственного бюджета. Премьер-министр может наложить на орган местного самоуправления обязанность выполнить конкретную задачу в связи с противодействием COVID-19. Воевода может издавать приказы, применимые ко всем органам государственного управления, …. всем субъектам хозяйствования, юр. лицам …. в связи с противодействием COVID-19. Команды подлежат немедленному исполнению. Государственное казначейство, органы местного самоуправления и государственные организационные единицы не несут ответственности за ущерб, причиненный в связи с обоснованными действиями, направленными на противодействие COVID-19 Военнослужащий, находящийся на действительной военной службе, может быть направлен командиром воинской части для выполнения задач, не связанных с его военной специальностью и военной подготовкой, при условии, что он обладает квалификацией и полномочиями для выполнения этих задач ". Для противодействия COVID-19 работодатель может дать указание работнику выполнять в течение определенного периода времени работу, указанную в трудовом договоре, вне места его постоянного выполнения Здоровые лица, контактировавшие с лицами, страдающими инфекционными заболеваниями, подлежат обязательному карантинному или эпидемиологическому надзору, если это согласовано органами санитарного надзора, на срок, не превышающий 21 день с последнего дня контакта.

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Геращенко обратил внимание, что законопроект был разработан, внесен и принят "стремительно": в парламент его подали 1 марта, а уже 3 марта он был принят в целом.

"Думаю, что украинской власти стоит как можно быстрее учесть и использовать этот опыт польских коллег и приступить к разработке комплексных изменений в законодательство, направленных на защиту нации от эпидемии "Covid-19"", — подытожил он.







