Зеленский заверил послов G7 в неизменности приоритетов внутренней и внешней политики

Об этом Зеленский заявил во время встречи с дипломатами в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба президента.
"Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину", - указывается в сообщении.
Также Зеленский поблагодарил послов G7 и Евросоюза за практическую помощь и политическую поддержку выбранного Украиной пути реформ.