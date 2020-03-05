Рябошапка может доказать в ЕСПЧ, что его увольнение - политическая расправа, - нардеп от "Голоса" Юрчишин

Об этом Юрчишин сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Бужанский в выступлении четко показал, что это политическая расправа. Политическая расправа ... ну это, знаете, если Бог хочет наказать, то он забирает разум. Потому что обжалование этого дела в Европейском суде по правам человека докажет, что Рябошапку сняли политически, а, соответственно, он сможет вернуться на должность.

Конечно, если Руслан Рябошапка захочет судиться с государством Украина. Но, зная его как высокопрофессионального юриста, я уверен, что он это сделает", - сказал Юрчишин.

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По его мнению, не было никакой аргументации для увольнения Рябошапки, а только политические обвинения.

Напоминаем, 5 марта на внеочередном заседании Верховная Рада уволили Генерального прокурора Руслана Рябошапку.