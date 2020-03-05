"Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Это будет одним из основных вопросов во время избирательной кампании", — сказал Трамп о вопросах действий бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, в то время, когда его сын Хантер высокую должность в компании "Буризма".

Президент США назвал деятельность семьи Байденов в Украине "чистой коррупцией".

"Я все время буду об этом говорить, потому что я не вижу для них выхода я не вижу, как они могут ответить на эти вопросы ... Это было чистой коррупцией", — заявил Трамп во время интервью FoxNews.

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Ранее республиканцы связывали усилия Байдена по устранению украинского генпрокурора Виктора Шокина с должности с продвижением интересов украинской энергетической компании "Буризма", в которой сын Байдена занимал высокую должность. Байден отвергает эти обвинения. Демократы указывают, что отставку Шокина, который имел репутацию коррупционера, поддерживали США и международное сообщество.

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В интервью FoxNews Трамп выразил сожаление, что во время дебатов среди кандидатов Демократической партии этот вопрос почти не поднимался. По его словам, к обвинениям Байдана в коррупционных действиях в Украине демократы относятся как к "опровергнутой теории".

"Этот вопрос не фигурирует в кампании демократов. Они не хотят его поднимать ... Такого не случится с республиканцами, я вас уверяю", — добавил американский президент.