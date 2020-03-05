"Антонов" хочет продавать самолеты в Европу, - Укравиапром

Об этом в комментарии журналистам сказал председатель Ассоциации предприятий авиапромышленности Украины "Укравиапром" Виктор Попов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Попов сегодня принял участие в совместном заседании харьковского Инновационного аэрокосмического кластера "Мехатроника" и кластера NanoMicroMaterialsPhotonic.NRW, которое состоялось в немецком Дюссельдорфе.

"Будем работать над развитием отрасли. Есть новые продукты. Есть перспективные продукты. Из новых продуктов - это все-таки не реализованные до конца для внутреннего рынка пассажирские самолеты Антонов-148 и Антонов-158. Новейший продукт, востребованный не только на немецком рынке, но и на мировом, - это Антонов-178. И перспективные проекты, в частности, Антонов-188", - сказал Попов.

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Он подчеркнул, что "в области грузовых перевозок Антонов занимает прекрасное место".

"Безусловно, самолеты имеют потенциал для реализации в Европу и конкретно в Германию. "Антонов" уже 2 года ведет переговоры с землей Саксония, там, как известно, в Лейпциге находится грузовой хаб, где расположены самолеты "Антонова". И ведутся переговоры о совместном производстве или покупке новых самолетов. Перспектива есть", - считает Попов.

Как сообщалось, ГП "Антонов" объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. После присоединения завода "Авиант" в 2009 году имеет возможность серийно производить самолеты. С тех пор и до весны 2019 года изготовлено 22 самолета из семейства Ан.

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