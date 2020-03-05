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05.03.20 22:02

Голосов за отставку Рябошапки могло не хватить, но все решил его отказ отвечать на вопросы депутатов, - "слуга народа" Янченко

Фракция "Слуга народа" не имела согласованного решения по вопросу выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, депутаты определялись по своему усмотрению. Решающим эпизодом, определившим судьбу главы Офиса генпрокурора, стал его уход из зала после отчета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

"Набралось ли бы голосов за его отставку? Далеко не факт... Но знаете момент, в который все изменилось? По регламенту, после выступления генпрокурора он должен был отвечать на вопросы фракций. Но вместо этого он развернулся и ушел. От приглашения председательствующего вернуться и ответить на вопросы Рябошапка отказался. По залу пошел шепот. А часть депутатов, которые еще минуту назад высказывали слова поддержки генеральному, вставили карточки для голосования назад в слоты", – рассказала Янченко.

Сама она не голосовала за постановление о недоверии Рябошапке.

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Голосов за отставку Рябошапки могло не хватить, но все решил его отказ отвечать на вопросы депутатов, - слуга народа Янченко 01

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