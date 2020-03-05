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05.03.20 22:35

Асфальт в центре Киева провалился из-за прорыва трубы, - Киевавтодор

На ул. Владимирской в столице произошло повреждение трубопровода, из-за чего просел асфальт. Движение ограничено.

асфальт,киевавтодор

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Киевавтодор".

"На ул. Владимирской, 52 состоялось произошло трубопровода. Из-за этого возникло проседание асфальта. Движение частично ограничено!" — сказано в сообщении.

В "Киевавтодоре" отмечают, что аварию уже ликвидируют работники "Киевводоканала". После того, как трубу починят, будет восстановлено покрытие проезжей части.

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Информация о проседании асфальта стала распространяться в соцсетях ранним вечером 5 марта. Пользователи отмечали в комментариях, что асфальт, судя по фото, был положен недавно.

Асфальт в центре Киева провалился из-за прорыва трубы, - Киевавтодор 01

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