Вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме, - Шмыгаль

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно и только на референдуме всеукраинском", — сказал Шмыгаль.

При этом премьер подчеркнул, что у украинцев должно быть право и возможность распоряжаться своей землей.

"Что касается вопроса о возможности продажи государственной земли, то это вопрос дискуссии в парламенте", — отметил он.

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