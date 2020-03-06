Санитарно-эпидемиологическая служба будет восстановлена, - министр здравоохранения Емец

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мое задание сделать вертикаль СЭС (санитарно-эпидемиологической службы. — Ред.), чтобы противостоять эпидемиям", — сказал он.

При этом Емец опроверг слухи о ликвидации Национальной службы здоровья и сворачивании медицинской реформы.

"Отмены НСЗУ (Национальная служба здоровья. — Ред.) не будет, НСЗУ — это прототип страховой медицины", — сказал он.

"Я думаю, что модель Семашко должна быть изменена", — добавил министр.

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Емец считает, что реформа медицины должна иметь поддержку среди пациентов и медиков.

"Новая команда Минздрава сделает так, чтобы врачи уже через 2-3 месяца поддержали реформу", — пообещал он.

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Напомним, в мае 2017 года Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий положили на Госпотребслужбу.

Совет национальной безопасности и обороны 11 февраля 2020 года рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой вспышки коронавируса.