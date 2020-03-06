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06.03.20 00:51

Будем проводить индексацию пенсий в этом году, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал проведение в этом году индексации пенсий. По его словам, правительство найдет для этого деньги в бюджете.

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Об этом Шмыгаль заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это этический вопрос перед людьми, которые своим трудовой жизнью заслужили свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году, для этого надо посмотреть, чем мы владеем в бюджете, и мы это начали делать уже сегодня", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что не будет врать, будто пенсии проиндексируют уже завтра. Но правительство, по его словам, найдет возможность для такой индексации уже в этом году.

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Напомним, предыдущий премьер-министр Алексей Гончарук 2 марта говорил, что решение об индексации пенсий находится еще в процесе разработки.

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