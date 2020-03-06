Один украинский воин ранен, еще двое получили боевые травмы на Донбассе. Враг применил 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 10 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно

вблизи населенного пункта Авдеевка. Из миномета калибра 82 мм противник выпустил 7 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов украинских позиций, а именно:

- два раза рядом с н.п. Зайцево - из 82-мм минометов - 13 мин, также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 10 мин;

- четыре раза в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 4 снаряда, из минометов калибра 120 мм - 7 мин и 2 мины из 82-мм миномета;

- вблизи Новозвановки - из противотанкового ракетного комплекса;

- рядом с Луганским - -из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела, также противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали - с украинской стороны режим тишины был соблюден.

"Вчера, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы", - сказано в сообщении.

С началв текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.



