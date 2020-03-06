ВОЗ пока не считает вспышку коронавируса пандемией, - Гебрейесус призвал "до последнего не сдаваться"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Xinhua.

"Несмотря на то, что ситуация может ухудшиться и достигнуть уровня пандемии, есть страны, которые в этих условиях показали, что COVID-19 можно сдержать", - сказал Гебрейесус.

Он призвал "до последнего не сдаваться".

Гебрейесус настоял, что определение пандемии можно присваивать только на основе доказательств, которых до сих пор нет.

Одновременно он высказал серьезное беспокойство по поводу того, что вирус в течение последних дней проникает во все большеее количества стран со слабой системой здравоохранения.

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"Гебрейесус призвал к всеохватывающему подходу, подчеркнув необходимость политических вмешательств обязательств во всех странах для сдерживания COVID-19", - отмечает Xinhua.

Как сообщалось, по состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 95 425 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 286, выздоровели - 53 299 человек.

В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом COVID-19.