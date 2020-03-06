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06.03.20 08:31

"Если не оправдаю надежд украинцев", - Шмыгаль назвал условие для своей отставки

Новоназначенный Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что уйдет с поста если не оправдает надежд украинцев.

денис,шмыгаль

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, отвечая на блиц-вопросы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев", - сказал Шмыгаль.

Отвечая на вопрос, в каких случаях он может отказать Президенту Украины, Шмыгаль сказал: "я откажу Президенту в разных случаях, но не представляю, что Президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ".

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Как сообщалось, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

В то же время парламент назначил на должность Премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства, в котором остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и угольной промышленности и вице-премьер-министра - министра экономики.

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