Гибель матери и ее троих малолетних детей в пожаре в Черновицкой области расследуют как умышленное убийство, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Утром 5 марта в Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области поступило сообщение от жительницы села Ленковцы Кельменецкого района о пожаре в доме соседей. На месте происшествия правоохранители установили, что во время пожара в доме погибла 27-летняя женщина и трое ее малолетних детей в возрасте 3, 6 и 7 лет", - сказано в сообщении.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

По факту гибели четверых человек следователи начали уголовное производство по правовой квалификации части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое детей и один взрослый погибли в результате пожара в Черновицкой области, - ГСЧС

Сотрудники областного УГСЧС и Черновицкого НИЭКЦ устанавливают причину пожара.







Фото: сайт Нацполиции