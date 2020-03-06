Позиции России в ООН на самом деле являются печальными, - постпред Украины Кислица

Об этом Кислица рассказал в комментарии Укринформу накануне очередного заседания СБ ООН по ситуации в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ.

"Позиции России в ООН на самом деле являются печальными несмотря на то, что россияне пытаются уверенно выдавать желаемое за действительное", - отметил глава украинской дипломатической миссии при ООН.

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Он отметил, что это подтверждают шесть принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюций по Крыму, две из которых осуждают милитаризацию Россией украинского полуострова, четыре касаются нарушений прав человека оккупационными властями.

"Посмотрите на клуб стран, которые поддерживают Россию – Северная Корея, Венесуэла, Сирия", - продолжил Кислица. По его словам, Кремль может гордиться такими приспешниками.

Он также обратил внимание на последнее заседание Совета Безопасности ООН, инициированное Москвой по ситуации на Донбассе, "которое показало, что ни один из членов Совбеза не счел нужным поддержать Российскую Федерацию".

При этом, постпред Украины при ООН признал, что это не означает готовности всех членов СБ ООН подписаться под украинской позицией, "но снова – ни один из них не поддержал РФ".

Вместе с тем, по словам дипломата, это не означает, что украинская сторона достигла максимума. Это, скорее, можно сравнить с пословицей, что капля камень точит, заметил Кислица. "Наша цель, чтобы эта капля точила камень ежедневно в Организации Объединенных Наций, и мы обессиливали агрессора и нашего оппонента", - отметил он.

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Дипломат подчеркнул, что на сегодня Украине удается сохранять приоритетность этого вопроса в штаб-квартире ООН. "Об этом свидетельствует в частности и последнее рассмотрение Генеральной Ассамблеей пункта повестки дня о ситуации на оккупированных территориях. Это было уже второе заседание, на котором количество стран, желавшие высказаться, была больше – в отличие от прошлого года", - отметил Кислица.

Постоянный представитель Украины также подчеркнул, что "ООН важна тем, что принимает решения, которые носят системообразующий характер". А это, в свою очередь, будет иметь влияние на судебную практику и на решения, которые принимаются международными трибуналами, "когда мы вернем контроль над оккупированными территориями и будем рассматривать вопрос о реституции, репарациях и прочем".

Кислица также рассказал об основных ожиданиях от заседания по Крыму, запланированного на пятницу в Совете Безопасности ООН по формуле Арриа по инициативе Эстонии.

"Мы ожидаем консолидации позиции в рамках Объединенных Наций в отношении оккупированного Крыма, относительно соответствия действий Украины, союзников и партнеров нормам Международного права, когда речь идет о деоккупации полуострова, а также относительно оценки ситуации в оккупированном Крыму", - подчеркнул Сергей Кислица.