Украинские власти обращались в инжиниринговые компании, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подать воду в Крым - это, как понятно из программы, отнюдь не было оговоркой. Извинился премьер потом, после того как два часа почитал комментарии в фейсбуке. Я знаю, что представители властей обращались в ряд украинских инжиниринговых компаний, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма. Были даны реальные конкретные запросы на проектирование. И я знаю людей, которые отказались этот заказ исполнять", - подчеркнул журналист.

"Так что слова Шмыгаля - это не случайность, это зондирование общественного мнения. Когда 12 февраля последовало заявление о подаче воды в Крым от Давида Арахамия, и была получена гневная реакция общественного мнения, это как видно, ничему не научило Кабмин. Интересно, будут ли сделаны выводы сейчас. Потому что если Шмыгаль продолжит реализацию проекта с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости утраты должности", - отметил Бутусов.

Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

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"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Позже Арахамия уточнил, что высказал лишь свою личную позицию, а не позицию своей политсилы.

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Россией Крым. По его мнению, отказ от такого шага приведет к гуманитарной катастрофе.